Cladire din Shanghai, construita dupa o opera a lui Brancusi

O cladire de birouri inaugurata recent on Shanghai a fost construita dupa lucrarea de arta Coloana Infinitului a lui Constantin Brancusi. Blocul are 38 de etaje, iar 12 etaje sunt rezervate unor magazine. La ultimul etaj este o gradina care ofera spatii de luat masa in aer liber, atat pentru chiriasi cat si pentru publicul larg. Ziua Brancusi: Pe 19 februarie se implinesc 143 de ani de la nasterea marelui sculptor "Shanghai este plin de turnuri inalte, dar poate putini care fac o prioritate atat de mare de simplitate sculpturala. In SOHO, am intalnit un client care a impartasit acest obiectiv. Fondatorii Zhang Xin si Pan Shiyi ne-au impins sa urmam ideea noastra initiala pana la finalizare. Impreuna, simt ca am dat ora ...