Cladirea de pe Strada Alecsandri, admisa la precontractare

Proiectul depus de Consiliul Judetean Iasi pentru consolidarea, refunctionalizarea si mansardarea cladirii monument istoric de pe Strada Vasile Alecsandri nr. 6, a fost admis deja de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est (ADRNE), in etapa de precontractare. Consiliul Judetean poate recupera, astfel, fondurile investite pana acum pentru reabilitarea monumentului istoric si poate atrage sumele necesare pentru finalizarea lucrarilor. Valoarea totala estimata a proiectului este de 16,5 milioane lei, C.J. decontand pana acum, cheltuieli in valoare de 8,5 milioane lei. Monumentul istoric de pe Strada Vasile Alecsandri are o suprafata construita de 1160 metri patrati si o suprafata totala desfasurata de 3988 metri p ...