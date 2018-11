Cladiri prabusite in Franta: A fost descoperita a saptea victima

Cladiri prabusite Franta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A saptea victima a prabusirii unor imobile din Franta a fost gasita joi, sub daramaturile imobilelor care s-au prabusit luni, in Marsilia. Cadavrul celei de-a saptea victime a fost gasit sub ruine, pe strada Aubagne, din Marsilia, a precizat primarul orasului francez, Jean-Claude Gaudin, informeaza BFMTV. Vezi si: Emmanuel Macron: "Uniunea Europeana trebuie sa aiba propria ARMATA, pentru a se apara de Rusia, China si SUA" Autoritatile locale au mai spus ca este posibil ca "cel putin o persoana sa se afle sub ruine", a mai spus primarul. Pana acum au fost descoperite cadavrele a patru barbati si doua femei. Daca ti-a placut articolul, te a ...