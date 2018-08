Clanurile interlope primesc o lovitura de proportii! Prima tara din Europa care va avea trupe specale de combatere a traficantilor

Politie anti drog google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razboiul contra traficului de droguri continua, dupa ce o noua tara face miscari importante pentru a opri importul de stupefiante in Europa. Gibraltar, una dintre cele mai mici tari din lume, isi formeaza o forta speciala contra traficantilor. Micuta tara din sudul Spaniei este locul prin care multi traficanti trec tone de droguri in fiecare an, acestea fiind aduse din nordul Africii. Gibraltar are granita maritima cu Maroc iar micuta tara era tintita de traficanti din cauza fortelor speciale foarte mici, acestia avand cativa agenti specializati in lupta anti drog. Recent, ministrul de interne a cerut formarea unei divizii de 300 de agenti specializati in lupta contra stupefiantelor, o brigada spec ...