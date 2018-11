Claudia Nicolae - avizata de Comisiile de cultura ale Parlamentului pentru functia de director general al AGERPRES

Claudia Nicolae a fost avizată, marţi, de Comisiile reunite de cultură ale Parlamentului pentru funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi. Au fost trei abţineri. Claudia Nicolae este propusă de Guvern pentru această funcţie. Are o experienţă în presă de peste 14 ani. Şi-a început cariera ca redactor în presa scrisă în 2004, a fost reporter acreditat la Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Parlament. A lucrat în televiziune şi agenţii de presă. La Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a fost pe rând redactor, redactor-şef al Secţiei video, director general adjunct al instituţiei. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO "Am conturat alături de colegii mei proiecte editoriale de care ne mândrim. AGERPRES a reuşit, dincolo de barierele oarecum stresante pentru jurnaliştii din agenţie, să dovedească faptul că există profesionalism şi, dincolo de toate, că există dorinţă", a afirmat Claudia Nicolae. Ea a adăugat că viziunea ei asupra AGERPRES se bazează pe digitalizare. "Spun asta pentru că, din punctul meu de vedere, performanţa unei instituţii nu stă în noroc sau în trecerea timpului, ci stă în anumite studii, care vizează modernizarea în plan european şi în plan mondial a mass-media. Trebuie să ne aliniem, chiar dacă suntem instituţie publică sub control parlamentar, chiar dacă trebuie să ne facem misiunea care este în lege - aceea de informare publică. Consider că această evoluţie, acest parcurs al agenţiei de presă, pe care l-am început în 2016, trebuie continuat", a spus Claudia Nicolae. Ea şi-a prezentat în faţa comisiilor obiectivele, care vizează finalizarea proiectelor deja începute privind Centenarul, dar şi realizarea unui flux informativ pe tema pregătirii Preşedinţiei României la Consiliul UE. "2019, din punct de vedere editorial, este un an greu, aşa cum au fost toţi anii electorali pentru orice instituţie de presă. Punctele principale pe care le avem în vedere reprezintă, în continuare, Preşedinţia Consiliului, urmează alegerile europarlamentare şi apoi alegerile prezidenţiale", a precizat Claudia Nicolae, menţionând că are în vedere şi optimizarea site-ului AGERPRES şi trecerea la live-stream a Redacţiei video. Claudia Nicolae a deţinut funcţia de director general adjunct al AGERPRES până în luna iulie, când a fost numită consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan. AGERPRES/(A - autor: Florentina Ştefănescu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)