Claudia Pavel, dezvaluiri fara perdea despre Exatlon: „Cand eram la cotet, faceam dus doar la…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La mai bine de doua luni de la iesirea de la Exatlon, Claudia Pavel a raspuns celor mai provocatoare intrebari legate de concurs. Multi fani s-au intrebat ce se intampla in spatele camerelor de filmat. Ce fac concurentii de la Faimosi si de la Razboinici atunci cand sunt intrebati. Una dintre cele mai puse intrebari de catre fani are legatura cu igiena concurentilor. Claudia Pavel a decis sa le spuna fanilor ce fac concurentii pentru a-si mentine igiena corporala si la ce trucuri recurg. „Cu ajutorul lui Dumnezeu, am rezistat in Republica Dominicani! Concursul acesta m-a facut pe mine sa imi dau seama ca sunt mult mai puternica decat credeam eu si ca, de acum inainte, as putea sa fac orice. Mi-am depasit foarte multe li ...