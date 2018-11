Claudiu Keseru, alte trei goluri marcate in campionatul bulgar de fotbal

Cele mai sanatoase 12 plante care te vindeca la domiciliu. Sunt recomandate de Dr. Oz Esti obosit sa tot incerci sa decodezi ceea ce scrie pe produsele din farmacii? Poate ca remediul natural pe care il cau...

Liviu Dragnea si Rick Perry, discutii tensionate. 20 imagini care dovedesc presiunile la care este supusa Romania - FOTO Pe data de 18 septembrie 2018, in jurul orei 15:50, Liviu Dragnea si afla in fata biroului sau de la camera Deputatilor ...

La solicitarea SRI, o hotarare a Consiliului Local Constanta a fost declarata nelegala (document) La solicitarea Serviciului Român de Informaţii, Judecătoria Constanţa a constatat nelegalitatea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Constanţa! Conform portalului instanţelor de judecată, hotărârea vizată de decizia Judecătoriei Constanţa are numărul 563/30.11.2000, ia ...

Calatorie de 100 de ani prin Romania. Opriri si in Constanta. Fotografii vechi, minidocumentare si un film Folosind hărţi vechi de o sută de ani, profesionişti în cinematografie, artă fotografică, design digital, literatură, alături de istorici şi documentarişti, au pornit într-o călătorie prin România de astăzi. O carte veche, primul album despre România publicat vreodată, a fos ...

Bataie intre un profesor și elev. Imaginile șocante surprinse intr-o sala de clasa! Video Un profesor din Los Angeles a răspuns extrem de agresiv insultelor pe care i le-a aruncat un elev. Și, în scurt timp, sala de clasă s-a transformat într-un ring de luptă

Saptamana de foc: Olguta Vasilescu anunta excluderi din PSD si remaniere in Guvern Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat duminica seara ca vor fi excluderi din PSD, in urma sedintei Comitetului Executiv National al PSD, care se va desfasura, luni, de la ora 12:00, la Palatul Parlamentului. De asemenea, fostul primar spune ca 100% vor fi remanieri in Guvern.

Luni, ziua SEISMULUI in PSD? Declarația unui ministru: Este foarte posibil sa fie excluderi! Lia Olguța Vasilescu a vorbit la Antena 3, în emisiunea Subiectiv, și despre CEx PSD și dacă vor fi sau nu excluderi din ...

Sanziana Buruiana sare la gatul celor care și-au costumat copiii, de Halloween: „Nu le puneți masca de demon!” Dacă majoritatea vedetelor și-au costumat copiii în fel și fel de costume cu ocazia Halloween-ului, Sânziana Buruiană nici nu vrea să audă de așa ceva. Mai mult, blondina are o părere extrem de fermă în ceea ce privește această sărbătoare. Sânziana Buruiană nu și-a copiat colegele din showbiz și nu a costumat-o pe fiica ei, […] The post Sânziana Buruiană sare la gâtul celor care și-au costumat copiii, de Halloween: „Nu le puneți mască de demon!” appeared first on Cancan.ro.

Exatlon 04 noiembrie. Momente de panica in Republica Dominicana: Betty, luata cu targa de pe teren “Are nevoie de oxigen. Repede!” În cea mai recentă ediție a emisiunii “Exatlon” s-au petrecut mai multe accidentări. Primul căruia i s-a făcut rău a fost Ciprian, concurent din echipa “Războinicilor”, și, ulterior, Betty, care a fost luată cu targa. Citește și: Exatlon 3 noiembrie. Replici acide între concurenți în timp ce se luptau pentru casă. Giani Kiriță: “Cui arăţi […] The post Exatlon 04 noiembrie. Momente de panică în Republica Dominicană: Betty, luată cu targa de pe teren “Are nevoie de oxigen. Repede!” appeared first on Cancan.ro.