Claudiu Manda: Comisia SRI poate verifica daca declaratiile publice ale lui Sebastian Ghita se probeaza

Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI se poate sesiza si poate verifica daca declaratiile publice ale lui Sebastian Ghita se probeaza, a declarat, miercuri, presedintele acestui for, Claudiu Manda. "Unul dintre lucrurile pe care le-am anuntat comisiei a fost ca am avut ieri dupa-amiaza o discutie cu domnul Sebastian Ghita, mi-a transmis un mesaj (...) si mi-a spus ca domnia sa confirma toate lucrurile aparute in spatiul public ca si declaratii ale domniei sale si considera prin acest mesaj ca comisia noastra se poate sesiza si poate sa verifice daca lucrurile spuse de domnia sa se probeaza. A mai spus in mesaj ca pentru orice alte nelamuriri sta la dispozitia comisiei, sa vedem pe ...