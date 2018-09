Claudiu Manda, despre protestele din 10 august: "Au existat note care au fost trimise catre MAI si Jandarmeriei si inainte si dupa protest"

"Am discutat despre protestele din 10 august. Pe de o parte am discutat în cadrul comisiei şi am stabilit că sunt elemente de competenţa SRI. Persoane, organizaţii, structuri care doresc destabilizarea statului, dărâmarea Guvernului sau a unor instituţii ale statului intră în zona de competenţă a apărării Constituţiei şi a instituţiilor statului, deci intră în zona de competenţă a SRI. Pe de altă parte, elementele care ţin, în opinia SRI, de ce s-a întâmplat în Piaţă sunt chestiuni de ordine publică, deci nu intră explicit în zona SRI. Însă şi aici am convenit sau am discutat şi concluzia a fost că era şi obligaţia SRI ca, atunci când captează, colectează date şi informaţii care sunt utile instituţiilor partenere, beneficiare - în speţă MAI, Jandarmeria, IGPR, DGIPI, toate aceste informaţii ar trebui transmise acestor structuri", a spus Manda, după audierea în comisia a directorul SRI.