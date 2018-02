Claudiu Manda: "Maior a respins implicarea in numirile sau propunerile de respingere in diferite functii"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca fostul sef al SRI George Maior a respins implicarea serviciului in privinta numirilor sau propunerilor de respingere in diferite functii, acesta mentionand insa ca, la initiativa SRI, a existat o informare catre presedinte privind motivele pentru care numirea la DIICOT a Alinei Bica ar trebui sa fie respinsa. "A fost o discutie despre implicarea domniei sale (George Maior - n.r.), a conducerii SRI sau a SRI in ce inseamna numiri in diferite functii sau propuneri de respingere pe diferite functii, atat in zona executiva, Guvern, in politica, in unitatile de parchet sau in unitatile de instante. Domnia sa a spus ca nu s-a imp ...