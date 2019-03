Claudiu Manda: Poate ar trebui sa luam exemplul european in numirea procurorilor de rang inalt

Claudiu Manda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Claudiu Manda sustine, referitor la ingrijorarile Comisiei Europene legate de modificarile aduse legilor justitiei, ca Romania ar trebui sa urmeaza exemplul european in numirea procurorilor sefi, in sensul ca acestia sa fie numiti de CSM si de Parlament. Claudiu Manda, sustinut pentru alegerile europarlamentare. Iata cine il sprijina "Cred ca se refera si la OUG 6, data de Ciolos, care modifica codurile. Cred ca se refera la numirile procurorilor de rang inalt. Probabil si-ar dori ca si la noi sa fie ca la Parchetul European, sa numeasca procurorii de rang inalt CSM si Parlamentul. Nu am vazut proteste cand se vorbeste cum se va numit procurorul sef europen. Facem parte din Europa, poate ar trebui ...