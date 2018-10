Claudiu Nasui: Este inevitabila fuziunea intre MRI și USR. Sa mergem pe liste comune la PE

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că este inevitabilă fuziunea între partidul fostului premier Dacian Cioloș, Mișcarea România Împreună (MRÎ) și USR. În opinia acestuia, cele două partide ar trebui să candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare.

Întrebat, sâmbătă de MEDIAFAX, dacă a avut discuții cu Dacian Cioloș în vederea unei viitoare fuziuni USR-MRÎ, Claudiu Năsui a răspuns: "Nu. Există o delegație a USR care s-a făcut de negociere, de apropiere față de România 100. Nu fac parte din ea. Am participat la două înâlniri care au avut loc. (...) Este un lucru inevitabil ( fuziunea dintr MRÎ și USR n.r). Eu am fost și în guvernul Cioloș, la fel și mai mulți colegi de ai mei. Am fost în aceeași barcă. Dorim să tragem în aceeași direcție".

Chestionat când s-ar putea produce această fuziune, deputatul USR a precizat că "măcar să meargă pe liste comune la PE", subliniind că "este nevoie de unitate" pe partea dreaptă a eșichierului politic.

Totodată, întrebat de MEDIAFAX dacă USR l-ar șusține pe fostul premier Dacian Cioloș pentru un mandat la alegerile prezidențiale, Claudiu Năsui a spus "că nu s-a decis încă în partid", însă el personal ar susține ideea ca Uniunea Salvați România "să aibă un candidat comun".

Fondatorul Mișcării România Împreună (RO+), Dacian Cioloș, a declarat marți, la Iași, că nu exclude o candidatură la alegerile prezidențiale din 2019, dar a dat de înțeles că încă nu a luat o hotărâre în acest sens și că nu și-ar dori, printr-o astfel de decizie, să fragmenteze și mai mult Opoziția.

"Sunt gata să candidez, nu mi-e teamă de lucrul acesta, dar o să o fac doar în măsura în care o să consider că lucrul acesta poate să ajute la câștigarea alegerilor de către forțele politice care vor să ducă România înspre modernizare", a spus Cioloș, potrivit site-ului MRÎ.

În opinia fostului premier, este important ca partidul pe care l-a iniţiat să fie parte a structurii politice care să câştige prezidenţialele din toamna lui 2019, subliniind că nu s-ar înscrie în cursă dacă această decizie "ar slăbi capacitatea Opoziției de a câștiga aceste alegeri și de a alimenta un potențial succes al celorlalți".

"Pentru noi, e important ca Mișcarea România Împreună să fie parte a acelei organizări politice pentru alegerile prezidențiale care să fie cea câștigătoare și vom fi susținători ai celui care va câștiga alegerile prezidențiale anul viitor", a explicat Cioloș, în cadrul unei dezbateri pe teme de infrastructură, educație și dezvoltarea regională a Moldovei.