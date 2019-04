Claudiu Nasui (USR): Avem dovada ca Teodorovici a masluit deficitul, folosindu-se de banii intreprinzatorilor romani

Ca sa nu depaseasca, in 2018, tinta de deficit bugetar - in ciuda cheltuielilor sale nechibzuite - Cabinetul Dancila a amanat nejustificat, timp de mai multe luni, returnarea TVA catre firmele din tara. In acest fel, apreciaza deputatul USR Claudiu Nasui, Guvernul s-a folosit pe nedrept de banii intreprinzatorilor romani si a falsificat o serie de date care descriu starea economiei romanesti.