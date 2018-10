Clipul care a ingrozit o lume intreaga! Copil de 2 ani, filmat in timp ce se juca intr-o camera plina cu serpi - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Copilul care abia a invatat sa mearga este filmat de tatal lui in timp ce intra intr-o camera plina de serpi. Baietelul alege una dintre reptile si incepe sa se joace cu ea. Clipul filmat in China a devenit viral pe internet. Copilul pare sa fie obisnuit cu serpii, fiind de-a dreptul incantat ca este lasat in incaperea in care se afla un morman de reptile. Neinfricat, baietelul prinde in mana una dintre reptile. El le-o arata parintilor lui, iar apoi alege mai multi serpi pe care ii duce tatalui sau, potrivit mirror.co.uk. La un moment dat, mama copilului decide ca joaca cu reptilele s-a incheiat si il face sa iasa din camera. Baietelul plange si cere sa fie lasat sa continue sa se joace. Nu este clar din ce specie ...