Cluj: Client batut de patronul unui magazin de piese auto din Maraști, dupa ce inițial il scosese ”pe interval”

Batut de un vanzator de piese auto din Marasti

Incident ieşit din comun, vineri, 30 martie într-un magazin de piese auto de pe strada Fabricii din Cluj-Napoca: după ce nu s-au înţeles cu preţul unor piese auto, clientul – conform declaraţiei poliţiei – l-ar fi provocat pe vânzător la o confruntare bărbătească. Însă, se pare că acesta a fost luat prin surprindere de către vânzător, care l-a „executat” înainte ca vizitatorul să fie pregătit pentru confruntare. Oricum, până se vor lămuri lucrurile, poliţiştii i-au amendat, fără discriminare, pe amândoi combatanţii, arata Gazeta de Cluj.

Cu o urmă de lovitură în jurul ochiului, dl. Sandor păşeşte în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj. Mărturiseşte că a fost victima violenţei lui Karcsi, un vânzător de la magazinul de piese auto de pe strada Fabricii din cartierul Mărăşti. Relatează acesta: „Era în jurul orei 16.00 şi m-am prezentat fiindcă eu comandasem nişte piese pentru o maşină şi lăsasem și un avans. Dar înainte cu trei zile avusesem cu ei un episod, pe care trebuie să vi-l povestesc, strâns legat de cel ce va urma. Atunci am constatat că mai am nevoie de ceva – deoarece am mai multe maşini şi mai colaborasem de-a lungul timpului cu cei de acolo. Povesteam cu colegii lui Karcsi, nu mă înţelegeam cu ei şi pe neaşteptate acesta a sărit la mine cu vorbe urâte – ce nu pot fi descrise – dintre care cea mai cuminte a fost dacă mă cred şmecher. Eu l-am avertizat că în cazul în care nu-mi livrează şi piesele cerute nu mai vin nici după celelalte. Aşadar, după trei zile, în acea vineri, m-am dus, totuşi, după piese şi i-am zis unuia dintre băieţi că am venit după ce am comandat”. Acesta povesteşte în continuare că în momentul respectiv Karcsi a sărit de pe scaun şi l-a înjurat, la care el l-a invitat afară, să discute bărbăteşte unul cu celălalt. Adaugă dl. Sandor: „Am mers afară şi când mă aflam pe scară individul mi-a aplicat, pe neaşteptate, un pumn în nas şi apoi alţi pumni, în cap. Asta când abia ajunsesem în stradă. Presupun că sunt camere care au înregistrat întreaga scenă. Am sunat imediat la poliţie şi salvare, au sosit şi poliţiştii – care m-au amendat şi pe mine fiindcă i-am înştiinţat că la înjurăturile individului i-am răspuns şi eu cu înjurături. După aceea am fost dus cu ambulanţa la U.P.U., unde medicii mi-au făcut investigaţii şi apoi m-au trimis la O.R.L. Acolo mi s-a spus să vin aici, la I.M.L. şi să-mi scot certificat medico-legal, după care să mă întorc la Secţia II de Poliţie. Acum sunt hotărât să merg până la capăt fiindcă nu doresc să las ca lucrurile să se sfârşească aşa. Dacă eram recalcitrant vânzătorul trebuia să mă poftească afară, nu să-mi zică lucruri urâte şi apoi să mă lovească”. Bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate 5 zile de îngrijri medicale. Mă deplasez apoi pe str. Fabricii, unde-l caut pe Karcsi, tânărul vânzător care l-ar fi agresat pe dl. Sandor. Acesta-mi răspunde, scurt: „Nu văd rostul unei convorbiri cu dumneavoastră. Am vorbit cu poliţia şi le-am dat polișiștilor toate amănuntele necesare. Cred că e suficient acest lucru”. Îi mulţumesc lui Karcsi, după care mă retrag.

„Există o sesizare iniţială, depusă la poliţie de către victimă, după un conflict care a avut loc între un client şi un vânzător al magazinului. Se pare că respectivii s-au certat de la câteva piese şi până la urmă clientul – conform relatării poliţiştilor de la Secţia II – i-ar fi zis vânzătorului să iasă în stradă, împreună. Şi până la urmă acesta a ieşit… După incident, ambii au fost amendaţi. În cazul în care cel bătut va aduce un certifcat medical şi va depune plângere se vor face cercetări pentru lovire şi alte violenţe”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

