Cluj: Fetița de clasa I-a, lovita in cap cu scaunul la ore de un elev cu probleme psihice

Lovita in cap cu scaunul

Un elev cu tulburări psihice, în vârstă de 8 ani terorizează, încă de când se afla în clasa zero, copiii Şcolii Primare Podeni, comuna Moldoveneşti. Copilul e atât de „aprig” încât îşi atacă până şi învăţătoarea, care a ajuns să ceară ajutorul elevilor din şcoală să o apere. Recent, acesta – după ce a lovit uşile de termopan ale clasei, cu un scaun – a întâlnit în cale o colegă căreia i l-a trântit în cap, iar când învăţătoarea a intervenit, a încercat s-o lovească şi pe aceasta! La această oră poliţia şi comisia de disciplină înfiinţată în şcoală cercetează cazul, pentru a vedea ce se poate face în această situaţie extremă, arată Gazeta de Cluj.

Dorin, tatăl fetiţei lovite cu scaunul de colegul de clasă – sosit împreună cu aceasta la I.M.L.Cluj – se arată dispus să povestească incidentul, nu de alta, dar acesta este unul dintr-un lung şir din ultimele luni: „Nu mai ştim ce să facem pentru că învăţătoarei îi e teamă să intervină la diversele crize ale lui Mihai, colegul de clasă al fiicei mele. Ba, mai mult, aceasta cere ajutorul copiilor s-o apere de băiatul în vârstă de opt ani. Sincer să fiu, eu aşa ceva n-am mai pomenit! Plus că acesta se mută cu cine vrea în bancă, umblă prin clasă în timpul orelor şi ia caietele copiilor, ba chiar îi opreşte pe elevii chemaţi de învăţătoare să meargă la tablă şi-i trimite pe cei pe care-i alege el! Totul, fără ca învăţătoarea să ia vreo măsură! Iar pe 3 mai, într-o pauză, acesta – nici una, nici alta – a luat un scaun şi l-a trântit în capul fiicei mele, doar pentru că Daria se afla în preajmă. Fata a căzut, plină de sânge, iar învăţătoarea a dus-o la cancelarie, unde a bandajat-o, iar eu m-am trezit acasă cu trei copii – veniţi fără permisiunea învăţătoarei – care m-au anunţat ce se întâmplase. A mers soţia să vadă care-i problema iar când acesta a ajuns acolo învăţătoarea tocmai se urca în maşină şi părăsea incinta şcolii. Apoi ne-am dus la părinţii băiatului, care ne-au zis că nu răspund de actele fiului lor, atâta timp cât el se află la şcoală. Iar directoarea ne spune de fiecare dată că băiatul trebuie integrat în colectivitate. Bine, bine, integrat – dar până când? Până omoară pe cineva? Nu de alta, dar şi anul trecut a lovit-o pe fetiţă cu un lemn, accidentând-o la coloană. De aceea eu cred că fac bine dacă mă adresez poliţiei, ca să se încheie, cumva, această situaţie”. Nu apucă bine să rostească ultimele cuvinte şi o asistentă îi înmânează certificatul medico-legal, în care i s-au recomandat, fetiţei, opt zile de îngrijri medicale. Apoi, îngrijorat, părăseşte, cu aceasta de mână, sediul instituţiei medicale clujene…

Punctul de vedere al conducerii şcolii

Iată cum s-au petrecut evenimentele, în informarea trimisă Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj de către Bartha Zita, directoarea Şcolii Gimnaziale Moldoveneşti, structura Şcoala Primară Podeni: „În data de 03.05.2018 se prezintă la directorul Şcolii Gimnaziale Moldoveneşti doamnele P.Valeria, mama biologică a elevei C. Daria din clasa I de la Şcoala Primară Podeni, doamna C. A. Daniela concubina tatălui elevei şi eleva în cauză. Eleva prezenta o stare generală bună în momentul sosirii la Moldoveneşti, nefiind necesară intervenţia medicului. Doamnele în cauză relatează verbal incidentul petrecut la şcoală, în jurul orei 11.00, prin care elevul B.F.Mihai, din clasa I, a lovit-o pe C. Daria cu un scaun în cap. Doamnele menţionează că au încercat să discute cu B. Florin, tatăl elevului, dar acesta a refuzat şi s-a închis în casă. Ca urmare a acestui fapt doamnele menţionate şi-au exprimat intenţia de a se prezenta şi la poliţia din localitatea Moldoveneşti pentru a depune o plângere scrisă, ameninţându-l verbal pe dl. B. şi utilizând cuvinte indecente la adresa acestuia. În urma discuţiei ulterioare cu şeful de post din localitate, acesta confirmă directorului şcolii că această plângere a fost depusă şi urmează să fie cercetată fapta. Directorul şcolii ia legătura cu învăţătoarea Szasz Tunde, după ce aceasta soseşte în localitatea Moldovenenşti, deoarece nu există posibilităţi de comunicare telefonică cu localitatea Podeni, în zona unde este situată şcoala, deoarece nu există semnal. Învăţătoarea relatează faptele astfel: în data de 03. 05. 2018 la începutul orei de educaţie fizică, în timp ce doamna învăţătoare ieşea în curte cu elevii, elevul B. F. Mihai, într-o criză de furie loveşte cu scaunul de mai multe ori uşa de termopan de la intrare, după care o loveşte pe eleva C. Daria în cap şi încearcă să o lovească şi pe învăţătoare, în momentul în vcare aceasta vrea să-i ia scaunul din mână. Învăţătoarea calmează situaţia după care îl cheamă pe tatăl elevului B. la şcoală dar acesta nu se prezintă, deşi locuieşte în vecinătatea şcolii. Menţionăm că eleva a frecventat în continuare şcoala. Menţionăm de asemenea că elevul B. F. Mihai a prezentat probleme încă de anul precedent, fiind consiliat de către consilierul şcolar de mai multe ori, au fost întâlniri cu părinţii prin care aceştia cât şi directorul şcolii îi solicită părintelui, aflat în pensie, să se prezinte la şcoală la solicitarea învăţătoarei, în caz de probleme de comportament agresiv al fiului. Părintele a fost doar de câteva ori la şcoală după care a refuzat să mai vină. Înainte de incidentul din data de 03. 05. 2018, directorul şcolii, împreună cu consilierul şcolar Palfi Oana, au fost la Şcoala Primară Podeni, în data de 24. 04. 2018 pentru monitoriza situaţii conflictuale din şcoală. Învăţătoarea relatează că elevul B. F. Mihai prezintă momente de tulburări comportamentale grave dar tatăl refuză în continuare să mai dea curs solicitării de a se prezenta la şcoală. De asemenea învăţătoarea a relatat că dl. B. a adus injurii şi ameninţări la adresa ei. În urma unei convorbiri dintre dl. B. şi directorul şcolii, acesta o acuză doar pe învăţătoare şi consideră că fiul său nu prezintă probleme mai dificile decât ceilalţi copii”, se arată pentru sursa citată.

