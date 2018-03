Clujean batut de romii din zona Garii, dupa ce au incercat sa-l prosteasca de un telefon mobil

Batut in zona Garii din Cluj

Incident violent, in seara zilei de sambata, 19 martie, in parcarea magazinlui ”Dedeman”: un tanar de 24 de ani a incasat, sambata 19 martie, o bataie sora cu moartea, din partea unor romi din Zona Garii Cluj, pentru motivul ca n-a acceptat suma pecare o primise pentru vanzarea unui telefon mobil şi şi-a cerut aparatul inapoi. Apoi, la locul incidentului au venit şi alţi romi care au continuat sa-l bata pe tanar pana la apariţia unui echipaj de poliţie, alertat de soţia victimei, arata Gazeta de Cluj.

Sergiu locuieşte in cartierul clujean Dambu Rotund şi şi-a scos la vanzare telefonul prin intermediul unui magazin on-line. A gasit cumparatorul potrivit, s-au inţeles impreuna la preţ dupa care cei doi s-au intalnit la ora şi locul stabilite. Povesteşte Sergiu, pe coridoarele I.M.L. Cluj, cu faţa brazdata de urmele loviturilor capatate in urma cu doua zile: „Am intrat, spre marea mea greşeala, in maşina individului, aflata in parcare. Acesta trebuia sa-mi dea suma de 850 de lei şi acolo, langa el, mai era un individ. Mi-a dat doar 620, bani pe care i-am numarat imediat dupa ce i-am primit. Sparat ca suma nu era cea corecta – aflat in spatele şoferului – am intins mana ca sa-mi recuperez telefonul. Dar cumparatorul a blocat imediat uşile şi a pornit, in tromba, cu mine sechestrat inauntru. Insa n-a parcurs decat caţiva metri şi a intrat intr-un automobil parcat alaturi, nu insa inainte de a „şterge” – fara a lovi – un pieton. Am ieşit cu dificultate din maşina şi i-am strigat soţiei, care urmarea inmarmurita intreaga scena, sa anunţe degraba poliţia. A aparut imediat şi prietenul meu, aflat langa soţie, dar indrazneala l-a costat şi a luat şi el caţiva pumni. Apoi, cu o viteza incredibila a aparut un intreg clan de romi şi patru-cinci inşi dintre aceştia, plus cumparatorul, m-au pus la pamant unde au inceput sa ma loveasca şi cu picioarele”. Sergiu marturiseşte ca in tot acest timp romii au vrut sa-i fure verigheta şi cel de-al doilea telefon, insa a avut şansa ca a aparut un echipaj de poliţie, care a intervenit şi i-a oprit pe romi, dupa care i-a recuperat şi telefonul. „Acolo, pus la pamant, am trecut prin cele mai grele momente ale vieţii mele fiindca in timp ce ma loveau romii imi ziceau sa nu ridic capul, sa nu vad cine ma loveşte, altminteri ma taie cu cuţitul. La randul ei şi soţia a fost atacata, de o piranda, dar a reuşit sa scape prin fuga”! Imediat dupa ce s-au potolit lucrurile, Sergiu a fost transportat de urgenţa la U.P.U., cu o ambulanţa, unde i s-a acordat primul ajutor. Tanarul este poftit curand in cabinetul de consultaţii. Se intoarce, la scut timp, cu un certificat in care i-au fost recomandate intre trei şi patru zile de ingrijiri medicale. In absenţa fiului ei, mama tanarului a precizat un fapt ingrijorator: „Ce ma deranjeaza teribil e faptul ca paznicii magazinului se uitau la romii aceia cum il bat pe fiul meu, fara sa intervina, iar respectivii se desfaşurau in faţa mulţimii inerte, care doar asista la scena. Oamenii priveau, ca la spectacol, cum romii il bateau pe fiul meu şi-l faceau şi hoţ, ţipand de mama focului”.

„La data de 17.03.2018, ora 19:30, un echipaj al Secţiei 1 Poliţie a fost solicitat sa intervina la un incident care a avut loc in parcarea unui magazin de pe strada Fabricii de Chibrituri din Cluj-Napoca. La faţa locului a fost identificata o persoana care prezenta semnele unei agresiuni, aceasta fiind transportata la UPU Cluj pentru investigaţii. Poliţiştii au stabilit ca persoana vatamata ar fi fost agresata de alte persoane, in urma unor neinţelegeri privind vanzarea unui telefon mobil.Poliţiştii efectueaza cercetari pentru stabilirea imprejurarilor exacte in care s-a produs incidentul şi luarea masurilor legale care se impun”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtator de cuvant al I.P.J.Cluj.

