Clujean lasat fara dinti de propriul nas, dupa un cap in gura bine plasat. A vrut-o pe fina dar i-a batut sotul

Barabt batut

Incident „monden” violent în minuscula localitate clujeana Viile Dejului: exasperat că fina îi respinge cu hotărâre avansurile, naşul s-a răzbunat pe soţul acesteia, ziua-n amiaza mare şi în plină stradă. I-a zburat, efectiv, dintr-o lovitură de cap – meşteşugit plasată – patru dinţi din gură, zicându-i doar atât: „Te urăsc pentru că ai nevastă tânără, iar eu, nu”! Acum poliţia îl cercetează pentru infracţiunea de loviri şi alte violenţe, arata Gazeta de Cluj.

Între soţii Ioana şi Florin Borbat există o diferenţă de 18 ani, Florin având 38 de ani iar Ioana numai 20. Cei doi au un copil de trei ani, rodul căsătoriei dintre ei, din 2013, când Borbat s-a întors de la muncă din Spania cu ceva bani „la chimir”, destui să-şi renoveze casa şi să o facă „Neckermann”. Povesteşte bărbatul, arătându-mi dantura lipsă, pe coridoarele I.M.L.Cluj: „Duminica trecută, pe la ora 11.00 dimineaţa am mers la magazinul sătesc, pentru cumpărături, iar când am ieşit din magazin, a apărut vecinul Carol – prieten cu mine de ani buni şi pe deasupra şi naşul nostru de căsătorie – reproşându-mi că am nevastă tânără şi, nici mai mult, nici mai puţin mi-a ars un cap în gură. Atât de puternic şi de plasat, încât mi-a zburat „instant” patru dinţi. Şi, culmea, nu era beat, era treaz – lumină… Omul are 42 de ani, nevastă-sa cam la fel – şi, sincer nu-l înţeleg deloc ce l-a apucat. Am tot zis că-i trec cu vederea – pentru că am încredere deplină în soţia mea – propunerile pe care i le tot făcea de ceva vreme, dar acum a sărit rău de tot calul”. Arată mai departe că au copilărit împreună, au trecut prin bune şi rele însă nu credea că în mintea vechiului – şi cel mai bun, până nu demult – prieten al lui mustesc astfel de gânduri „criminale”. Intervine şi Ioana, aflată lângă el, cuprinzându-l cu dragoste, parcă pentru a întări spusele soţului: „Încearcă demult, tot încearcă, dar n-a avut nicio şansă”! Borbat este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat între 18 şi 20 de zile de îngrijiri. „Nu-mi fac dreptate cu pumul, ci merg la Lege! Las să fie aşa cum vrea Ea”, încheie bărbatul după care îşi ia soţioara de braţ şi părăseşte împreună cu aceasta incinta instituţiei medicale clujene.

“La nivelul Poliţiei municipiului Dej se instrumentează un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Conform primelor verificări, între doi bărbaţi ar fi avut loc un conflict spontan, în urma căruia o persoană ar fi fost agresată. Cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs agresiunea, urmând a fi luate măsurile legale care se impun”, a declarat Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj, pentru sursa citata.

