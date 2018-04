Clujeanca de pe strada Horea, preluata de o asociație contra violenței domestice dupa ce soțul a rupt-o in bataie

Vemeie batuta pe strada Horea

Incident de o violenţă rară pe strada Horea, sâmbătă, în faţa a zeci de trecători uluiţi: un bărbat băut şi-a distrus în bătaie soţia, totul în timp ce micuţul lor de 9 ani încerca zadarnic să-l împiedice s-o facă! Doar faptul că femeia s-a refugiat într-un magazin şi intervenţia promptă a poliţiei au făcut ca evenimentul să nu aibă un deznodământ tragic. La această oră victima a fost preluată de Asociaţia „Atena Delphi”, care se ocupă de combaterea violenţei domestice fiind condusă într-o locaţie secretă, împreună cu copilul, pentru a li se asigura ambilor asistenţă psihologică şi a fi ţinuţi departe de furia bărbatului, arata Gazeta de Cluj.

„În loc să se culce, soţul meu băuse toată noaptea”

Luni, 2 aprilie, o femeie însoţită de un băieţel şi-a făcut apariţia pe coridoarele IML Cluj, ambii „gardaţi” cu grijă de către d-na Ramona-Mirabela Mocian, asistent social al „Atena Delphi”, asociaţie specializată pe salvarea mamelor şi copiilor supuşi violenţei domestice. După ce femeia în vârstă de 40 de ani îşi dă jos ochelarii, observ că fusese bătută crunt… O abordez curios să aflu ce brută a putut comite un asemenea gest. După ce se înţelege din ochi cu d-na Mocian, care – în timp ce se ocupă de formalităţile necesare consultului femeii, inclusiv plata taxei – o asigură că o discuţie cu subsemnatul e „kosher”. Ca urmare, biata femeie se aşează pe un scaun şi-mi deapănă o povestire îngrozitoare, asistată de Sebi, micuţul ei, cel care de altfel a participat şi la evenimentul de sâmbătă ba, mai mult, a încercat să se implice pentru a-şi salva mama. Relatează Melinda: „Cu o zi înainte, vineri, a venit soţul beat-turtă acasă, pe la ora 18.00. Eu plecasem la fratele meu, împreună cu copilul, cu o oră înainte, fiindcă am vorbit cu el la telefon şi observasem că băuse. Iar pentru că-i ştiam obiceiul de a mă lua la bătaie când era beat am vrut să evit o asemenea situaţie. Mai târziu, aflată la fratele meu l-am sunat şi i-am spus să mănânce şi apoi să se culce, că dimineaţă vin acasă cu copilul”. La auzul acestor vorbe, Cristian nici vorbă să se fi potolit, ba dimpotrivă: a continuat să bea toată noaptea – el bea numai bere – aşa că dimineaţă, la sosirea soţiei şi copilului aceştia l-au găsit lângă o „fiolă” de doi litri şi jumătate, pe care a şi golit-o rapid. Apoi s-a pregătit să dea o fugă la magazin ca să-şi mai cumpere una. Îşi continuă Melinda povestirea: „I-am zis să nu plece după bere – fiindcă, dacă o face, plecăm din nou de acasă. Nu i-a păsat ce i-am spus şi a ieşit după bere. Eu, bănuind că va fi scandal mare, am tras repede o pereche de pantaloni pe copil şi am ieşit împreună afară. Însă, m-a prins pe stradă fiindcă apucase să-şi cumpere încă o bere. Apoi, cu ea în mână, a ţipat să intru în casă, ceea ce am refuzat, de frică să nu încasez bătaie, omul fiind foarte violent la beţie. Când a văzut că nu vreau să mă conformez m-a luat la pumni, chiar acolo, în stradă, de faţă cu băiatul”. Se vitejeşte şi micuţul, Sebi, un băieţel extrem de inteligent şi sensibil, suferind de un handicap, de gradul I, de vedere: „Când am văzut că o bate pe mama am mers în spatele lui şi l-am strâns de burtă. Era în tricou şi el m-a prins de ochelari şi mi-a zis, doar atât: ”Du-te”. Mi-a arătat pumnul, aşa că l-am lăsat, dar am început să strig după ajutor. De-aia nu l-am lovit, ca să nu-mi dea un pumn în gură, m-ar fi distrus, fiindcă sunt încă micuţ”… Descrie femeia mai departe episodul: „După ce-am luat o mulţime de pumni şi picioare am fost salvată de o doamnă curajoasă, care m-a dus într-un magazin, de unde vânzătoarele au anunţat poliţia şi ambulanţa. Prima a venit salvarea, după vreo 5 minute, iar bărbatul meu a sărit şi la ambulanţieri să-i bată. Eu am fugit din nou în magazin, unde m-am ascuns până a venit şi poliţia. Până la urmă aceştia mi-au oferit protecţie şi am fost urcată în sfârşit în ambulanţă şi transportată la U.P.U.”! De acolo, biata femeie – însoţită în permanenţă de băieţelul ei! – a ajuns la Clinica O.R.L. unde medicii i-au cusut rănile feţei pe care i le-a provocat soțul ei. Iar mai târziu, anunţată fiind ce către poliţişti, a sosit, într-un suflet, doamna Mocian de la Asociaţia „Atena Delphi”, care i-a preluat pe cei doi. Femeia este poftită între timp în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce rapid cu un certificat în care i-au fost recomandate între 28 şi 30 de zile de îngrijiri medicale. Ca un fapt divers, pe tot parcursul relatării mamei sale, Sebi, curios la culme şi interesat de munca mea s-a postat în proximitate, vigilent, să vadă ce-mi notez pe foi. În răstimpuri, exclamă, delicios, contorizând numărul paginilor umplute cu povestea lor, care va apărea în ziar… La final, Melinda rezună situaţia actuală în care se zbate împreună cu fiul său: „Acum ni-e foarte groază de el fiindcă ne este imposibil să-i mai suportăm violenţa. Am plecat de acasă fără bani la noi şi fără haine şi avem noroc fiindcă e vacanţă şi Sebi nu trebuie să meargă la şcoală. Însă sperăm ca doamnele de la asociaţie să facă tot ce trebuie ca să scap de acest om care ne-a distrus viaţa şi care poate oricând să ne şi omoare”! Intervine din nou micuţul, la fel de serios şi îngândurat, asemeni unui om mare: „Mi-au rămas acasă cărţile de la şcoală şi ghiozdanul şi sper să mi le aducă mâine bunica, fiindcă am de făcut nişte teme. Nu mi-aş dori să rămân în urmă cu lecţiile. Îmi place foarte mult şcoala şi mai ales să citesc”…

Ramona-Mirabela Mocian: „De-acum cei doi vor fi în siguranţă”!

Ramona-Mirabela Mocian, „îngerul salvator” de la Asociaţia „Atena Delphi” mărturiseşte, la rândul său următoarele: „Sâmbătă am fost sunată de U.P.U. în care eram înştiinţată că o victimă a violenţei domestice, împreună cu băieţelul în vârstă de 9 ani, se află la investigaţii. După finalizarea tuturor demersurilor medicale am preluat-o şi am dus-o în siguranţă la adăpostul secret, pe care-l deţinem în judeţ, şi de-acum cei doi vor fi în siguranţă. Urmează reabilitarea psihologică a doamnei, scoaterea certificatului medico-legal, procurarea ordinului de protecţie şi înaintarea tuturor demersurilor pentru ca doamna să-şi poată continua viaţa, alături de copilul ei, al cărui asistent social este”, arată femeia pentru sursa citata.

