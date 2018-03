Clujeanul care si-a aruncat bunica de la etajul 10, internat la Psihiatrie. Este cercetat pentru omor

Tanarul care si a aruncat bunica de la etajul 10 a fost internat la Psihiatrie

Barbatul care si-a aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc din Cluj-Napoca este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de omor, fiind internat la Psihiatrie pentru a se stabili daca avea sau nu discernamant in momentul comiterii faptei, arata monitorulcj.ro

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, Nicolae Moldovan, a declarat, luni, ca tanarul fusese internat, anterior, in mai multe unitati medicale.

”Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au retinut ca in data de 16 martie pe str. Mehedinti din Cluj-Napoca suspectul Ionut Andrei H. l-a agresat fizic pe bunic, apoi a aruncat-o pe bunica de la etajul de la etajul 10 al blocului, intervenind decesul acesteia. S-a dispus inceperea urmaririi penale in rem si efectuarea urmaririi penale pentru infractiunea de omor, faptuitorul, nepotul, devenind suspect. Raportat la faptul ca acesta a fost internat, anterior, in unitati medicale, a fost internat provizoriu la Clinica de Psihiatrie, fiind in curs de avizare procedura pentru efectuarea unei expertize psihiatrice pentru a se constata daca a savarsit sau nu fapta cu discernamant”, a spus Moldovan, conform sursei citate.

Vineri, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au declansat o ancheta in cazul tanarului de 23 de ani din Cluj-Napoca, acuzat ca si-ar fi impins bunica in varsta de 79 de ani de la etajul zece al unui bloc din cartierul Manastur, aceasta murind pe loc.

Surse judiciare declarau atunci ca tanarul si-ar fi agresat si bunicul, care a fost transportat la UPU Cluj-Napoca, cu fracturi.

Directorul de ingrijiri al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Monica Costin, a declarat, vineri, ca barbatul de 89 de ani prezinta fracturi la fata si o plaga parietala stanga. Mama tanarului de 23 de ani sustinea ca acesta este bolnav psihic si sufera de schizofrenie paranoida.

