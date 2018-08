Clujenii sunt invitați in weekend la concursul de aeromodelism „Liberty Multirotor Racing 2018”

Liberty Multirotor Racing 2017 01

Concursul de aeromodelism „Liberty Multirotor Racing 2018” va aduna iubitorii de aeromodelism la cea de-a doua ediție a unei competiții de profil inedite care are loc la Cluj-Napoca, organizată de Asociația Română de Aeromodelism în parteneriat cu Liberty Technology Park Cluj.

26 de piloți de multirotoare vor lua startul la „Liberty Multirotor Racing 2018”, iar printre concurenții pasionați de drone se numără și piloți din Irlanda, Germania și Ungaria. Multirotor Racing este un tip nou de sport, cu aeromodele controlate într-o cursă contra cronometru, pe o pistă în aer liber. În timpul unei curse, multirotoarele pot atinge viteze de peste 160 km/h cu accelerație de la 0-100 km/h în mai puţin de 1,5 sec.

Clujenii doritori să urmărească o competiție de multirotoare sunt așteptați sâmbătă, 25 august, și duminică, 26 august, începând cu ora 10:00 la Liberty Technology Park (Str. Gării nr. 21, Cluj-Napoca). Programul complet este pe www.aeromodelism.ro.

Pentru familii, în Kids corner-ul amenajat pe spațiul verde de la Liberty Technology Park Cluj vor fi disponibile gratuit ateliere de confecționat aeromodele, expoziție de aeromodele, automodele și navomodele, precum și o competiție cu aeromodelele realizate de copii. În plus, va fi amenajată o mini-alee terapeutică, iar copiii se vor bucura de un show de înghețată moleculară și degustare de înghețată, de tatuaje cu sclipici și fotografii tematice la fața locului.

Cu o pistă de zbor de aproximativ 20.000 mp, cu un traseu amenajat special cu steaguri, porți și tunel, precum și cu sistem de semaforizare vizual și acustic, sistem de cronometrare și ecrane mari pentru vizualizarea imaginilor transmise de pe multirotoare, Liberty Technology Park Cluj devine gazda perfectă pentru un concurs care a avut loc în premieră la Cluj-Napoca anul trecut.

„Îi așteptăm pe clujeni să se bucure de spațiul generos de la Liberty Technology Park, unde natura pune în valoare tehnologia, într-un week-end dedicat pasionaților de aeromodele și familiilor. Liberty Technology Park este un ecosistem dinamic în care oameni și companii inovează și creează împreună, iar acest eveniment este tocmai despre asta, despre bucuria de a fi conectat la tehnologie”, a declarat Nina Moldovan, CEO Liberty Technology Park Cluj.

“Piloţii își zboară multirotoarele prin diferite tipuri de piste cu ajutorul celor două joystick-uri de pe o radiocomandă RC și ochelari FPV (First Person View) asemănători kit-urilor VR. Multirotoarele sunt echipate cu camere video prin care se transmite piloţilor imaginea în timp real. Cei mai buni piloţi au o mână constantă și reflexe rapide. Anul acesta, formatul competiției va permite piloților să zboare 4 în același timp pe perioada calificărilor și 2 în același timp pe perioada competiției”, a explicat Babos Andras Sandor, membru de onoare al Asociației Române de Aeromodelism.

Un multirotor, din punct de vedere tehnic, este un "quadcopter", adică un aeromodel guvernat de un flight controller. Cu o linie de pornire și sosire setată, pista este tridimensională, iar multirotoarele trebuie să zboare în sus, în jos, în jurul și prin diferite puncte de control, obstacole, tunele și porți.

Liberty Multirotor Racing 2018 este un eveniment organizat de Asociația Română de Aeromodelism, împreună cu Liberty Technology Park Cluj.

Parteneri oficiali: Bosch, Romservice Telecomunicații, Lasting Group, Electroglobal, Acoustic Density, Terabit, Edge Sofware Solutions, RX Atelier, La Casa, Euroavia, Rotorama, Drone FPV Racer, Dronshop, Feral Quads, Virtech, Evergreen Printing, Sierra Modellsport, Hpi Racing, Fain.live, Părinte înFlorești, Marmot, Tattu, 5inch FPV Team.

Cu sediul central la Cluj-Napoca, Asociația Română de Aeromodelism (ARA) este o organizație non-profit și neguvernamentală care își propune să lupte pentru drepturile și libertățile aeromodeliștilor, să promoveze aeromodelismul și să ajute la crearea unui cadru de zbor sigur pentru toți participanții la traficul aerian. Mai multe informații: www.aeromodelism.ro.

Liberty Technology Park Cluj, primul parc tehnologic din România, este un parc de idei plasat într-un spațiu revoluționar, pe fosta platformă industrială Libertatea, creat pentru a oferi condiții excepționale de creștere și dezvoltare companiilor din domeniile IT&C și R&D într-un areal inedit din punct de vedere conceptual și arhitectural. Proiectul este o inițiativă Fribourg Capital, sub patronajul omului de afaceri Ion Sturza. Gradul de ocupare a parcului tehnologic este de 100%, iar majoritatea rezidenților sunt companii IT. Mai multe informații: www.libertytechpark.ro.



Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.