Clujul are de ieri un nou muzeu, grație deputatului Cornel Itu

Clujul are, de ieri, un nou muzeu, după ce deputatul dejeanca Cornel Itu a inițiat proiectului privind înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor.

"Sunt bucuros să anunţ că judeţul Cluj se va îmbogăţi cu un nou muzeu, după ce Camera Deputaţilor a adoptat vineri, 22 decembrie, Proiectul de lege pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor, act normativ pe care l-am iniţiat şi l-am susţinut în comisiile de specialitate ale Parlamentului, precum şi în faza dezbaterii în şedinţa de plen a Camerei. Astfel, începând cu 1 martie 2018, se înfiinţează, ca organism cu statut juridic, Centrul Muzeal al Locomotivelor, în municipiul Dej, comuna Cuzdrioara. Centrul Muzeal va fi în subordinea Muzeului Căilor Ferate aflat în structura Centrului National de Calificare şi Instruire Feroviară, şi va expune material rulant de cale ferată, de promovare a istoriei şi tehnicii feroviare, de importanţă naţională.

Am iniţiat această lege având în vedere faptul că Depoul Dej-Triaj, aflat la o distanţă de 60 de km de municipiul Cluj-Napoca, găzduieşte 25 de exponate, respectiv locomotive cu aburi, cea mai veche având 105 ani, locomotive electrice, precum şi vagoane, adevărate bijuterii ale transportului feroviar care au făcut istorie în România. Expoziţia a fost înfiinţată în urmă cu 23 de ani de câţiva ceferişti pasionaţi din Dej, care s-au zbătut să aducă noi exponate pe care le-au recondiţionat în speranţa că numărul celor care vor veni să le vadă va creşte de la an la an.

Conservarea exponatelor este făcută prin grija şi dăruirea unei echipe de angajaţi din domeniul feroviar, şi prin implicarea unui om inimos şi pasionat de istoria feroviară, domnul Florin Nan, însă acest spaţiu cu potenţial turistic şi cultural nu avea statut juridic şi nu beneficia de o minimă finanţare din partea statului român, drept urmare risca să se degradeze şi să cadă în uitare.

Prin aportul pe care l-am adus, unii prin activitatea de conservare a acestor bijuterii ale istoriei feroviare româneşti, iar alţii prin demersurile făcute pentru a da un statut juridic adecvat acestei expoziţii, am reuşit să dăm Dejului, Clujului şi întregii ţări un cadou de Crăciun, prin înfiinţarea acestui nou muzeu. Legea a fost trimisă spre promulgare, iar din primăvară vom avea un nou obiectiv cultural şi turistic în judeţul Cluj! ", arata deputatul Cornel Itu

