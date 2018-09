Clujul devine capitata mondiala a fotbalului cu piciorul, gazduind luna aceasta cea de-a 12-a ediție a World Futnet Championships

Conferinta campionat mondial futnet

Cea de-a 12-a ediție a World Futnet Championships are loc la Cluj-Napoca, între 16 și 18 noiembrie 2018 şi se va desfăşura la Sala Polivalentă. Acest eveniment este organizat de Asociația Futnet România și de Federaţia Internaţională UNIF - Union Internationale de Futnet .

World Futnet Championships 2018 reprezintă un spectacol cu excelente abilități ale sportivilor de toate vârstele, care vor să câștige admirația și respectul tuturor fanilor, o ocazie fantastică de a vedea multe talente în devenire și viitoarele stele ale acestui sport.

Obiectivele acestei acţiuni pentru Cluj-Napoca, România

Dezvoltarea acestui sport la nivel național și internațional atât ca sport de relaxare, respectiv sport de performanță;

Folosirea acestui sport ca alternativă de petrecere a timpului liber pentru toate grupele de vârstă și pentru tineri în special - întrucât sportul înseamnă sănătate;

Conștientizarea că tenisul cu piciorul poate fi o metodă complementară de antrenament pentru tinerii care practică fotbal sau alte sporturi;

Creșterea numărului de practicanți și de persoane implicate în acest sport;

Înființarea unei Academii de Futnet care să ofere posibilitatea pregătirii celor interesați la cel mai înalt nivel;

Atragerea profesorilor de sport în educarea tinerilor de a practica acest sport;

Conștientizarea că un asemenea sport poate deveni unul de performanță;

Creșterea vizibilității acestui sport.

Enjoy the spirit of sport!

Imaginea campionatului surprinde într-un mod pozitiv și armonios influențe culturale din orașul și țara gazdă, de asemenea, exprimă un sentiment de bucurie și sărbătoare. Rezultatul este “o imagine vibrantă, plină de dinamism”. O imagine creată cu gândul la libertatea de mișcare, care poartă în ea amprenta mișcării și a dinamismului acestui sport. Această ediție a Campionatului Mondial de Tenis cu Piciorul Futnet se desfășoară sub sloganul: Enjoy the spirit of sport!

În prezent, tenisul de picior este micul sport participativ din România care este considerat cel mai practicat sport de relaxare - un sport pentru toată lumea. El este asociat cu pasiune, emoție, entuziasm și dedicare.

Cupa Naţiunilor

În 1 septembrie și 6 octombrie, vom avea primele 2 meciuri din competiția Nations Cup 2018.

Ele se desfășoară pe durata a 3 zile în cele 3 probe: simplu, dublu și triplu. Fiecare probă vă fi premiată cu locurile I, ÎI și III. Câștigătoarea unui meci este declarată echipa care câștigă prima, 2 seturi din 3. Va fi declarată și premiată cea mai bună națiune, respectiv țara care adună cele mai multe medalii cumulat cu valoarea lor.

Evenimentul este deschis țărilor din întreaga lume, fără o selecție prealabilă.

Este prima ediție din istoria de 30 ani a acestui sport. La ediția inaugurală, participă primele 3 națiuni din lume “all time”, respectiv: Republica Cehă, Slovacia și România.

O partidă constă în 5 meciuri: un simplu, două dublu, două triplu.

Câștigătoarea unui meci este declarată echipa care câștigă prima, 2 seturi din 3.

Se joacă toate meciurile, deoarece, la finalul competiției, câștigătoare va fi declarată echipa care adună cumulat cel mai bun punctaj. Durata unei partide este aproximativ 90-120 min.

Despre Futnet România

Asociația de Futnet România este organismul oficial de guvernare pentru tenisul cu piciorul din România. Asociația Română de Futnet este afiliată la Union Internaţionale de Futnet (UNIF). În parteneriat cu membrii săi, asociația promovează creșterea și dezvoltarea acestui sport în România, de la nivel de bază până la performanță ridicată, la scară națională și internațională.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.