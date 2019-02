CN APM Constanta a incheiat un contract de servicii cu o societate din Navodari (document)

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" Constanţa a încheiat un contract de servicii cu o societate din Năvodari. Denumirea contractului este "service post garanţie pentru Instalaţie Staţie de inspecţie containere/ vehicule cu raze X – THSCAN MB 1215F". Valoarea totală a contractului, fără TVA, este de 190.000 lei.Obiectul achizitiei consta in servicii de Service post garantie – pentru Instalatie Statie de inspectie containere/vehicule cu raze X – THSCAN MB 1215F, pentru controlul containerelor si camioanelor . Instalatia permite autoritatilor vamale si politiei de frontiera depistarea marfurilor de contrabanda, a traficului ilicit, si reprezinta un mijloc foarte eficient in depistarea elementelor specifice utilizate in actiunile teroriste care se pot infiltra prin transcontainerele tranzitate prin Portul Constanta.Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6.Consiliu de Administraţie : Murgeanu Gabriela, Tivilichi Nicolae Dan, Petrascu Elena, Matichescu Mirela Florenta, Burlacu Mircea, Batrinca Ghiorghe, Naftali Daniel Adrian Director General - Dan Nicolae Tivilichi, Director General Adjunct - Marian Tanase, Director Directia Exploatare - Patrichi Teodor, Director Directia - Tomescu Ion Tehnica , Director Economic - Daniela Serban, Director Coordonator- Ciprian Hanganu, - Director Directia Comerciala - Craciun Madalin Alexandru, Sef Departament Achizitii Publice - Otilia Ifimov, Sef Serviciu Juridic si Contencios - Tanase Iulian PepiSef Birou, Sef Sucursala Energetica Port Constanta - Kiss Laszlo Eduard, Sef Sucursala de Servicii Port Constanta - Daniel Niculescu, Sef Sucursala Nave Tehnice Port Constanta - Banias Emil Sorin, Inginer- Moldoveanu Antoniela Inginer - Bola Laura Valentina, Control Financiar Preventiv - Adina Gamalan ; Departament achizitii publice - Erna Silvia BraileanuRAC SRL este o societate înfiinţată în anul 1993, în Năvodari, judeţul Constanţa.Potrivit Registrului Comerţului, consultat la data de 14 februarie 2019, capitalul social este de 500 lei, integral vărsat, împărţit la 50 părţi sociale, fiecare a câte 10 lei.Unic asociat şi administrator al firmei este Gavrilă Raţiu.Domeniul de activitate principal al societăţii este „activităţi de testări şi analize tehnice”.Pe anul fiscal 2017, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 5.012.886 lei, un profit de 1.598.876 lei şi un număr mediu de 30 angajaţi.