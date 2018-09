CN APM Constanta cumpara contoare electronice de energie electrica. Ce firme au castigat contractul si ce valoare are acesta (document)

a atribuit recent un contract de achiziție contoare electronice de energie electrică (aparate de distribuție și control ale energiei electrice).Potrivit licitatiapublica.ro, contractul a fost atribuit prin procedură simplificată, iar estimarea valorii totale a achiziției, pentru întreaga durată a acordului-cadru este de 286.000 lei. Valorile minime și maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent sunt: minim 3.070 lei - maxim 72.550 lei,Societățile cărora li s-a atribuit contractul suntPotrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului interogat la data de 8 septembrie 2018, societatea a fost înființată în anul 2001 și are sediul social în municipiul Galaţi, strada Arad nr. 12, județul Galaţi. Societatea are capital social subscris de 5.974.710 lei, integral vărsat, iar asociați suntcu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 0.0001% / 0.0001% și, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 99.9999% / 99.9999%. Acesta din urmă este și administratorul societății ce are ca domeniu de activitate comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2017 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 86.928.025 de lei, profit de 1.634.680 lei și 139 de salariați.Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului interogat la data de 8 septembrie 2018, societatea a fost înființată în anul 1994 și are sediul social în municipiul Brăila, Şoseaua Buzăului, județul Brăila. Societatea are capital social subscris de 1.400 lei, integral vărsat, iar unic asociat este, acesta fiind și administratorul firmei ce are ca domeniu de activitate principal lucrări de instalaţii electrice.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2017 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 8.258.231 lei, profit de 1.451.108 lei și 70 de salariați.