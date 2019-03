CNAIR. A fost semnat contractul pentru constructia lotului 2 al Autostrazii de Centura Bucuresti Sud

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 2 (Km 69+000 - Km 85+300 ) aferent Centurii Sud a Municipiului Bucuresti la standard de autostradă, a fost semnat astăzi (09 martie 2019) în prezența ministrului transporturilor, Răzvan Cuc, de reprezentanții CNAIR și cei ai Companiei turce Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, informează CNAIR.Proiectul în valoare de 750.849.942,12 LEI fara TVA, (echivalentul a 158 milioane Euro fără TVA), are alocată o perioadă de proiectare de 12 luni și o perioadă de execuție a lucrărilor de 30 de luni.Potrivit contractului semnat astăzi, perioada de garantie a lucrarilor pentru acest lot în lungime de aproximativ 16 km, construit la profil de autostradă, este de 60 de luni.Proiectul a fost scos la licitație în data 08.07.2017, iar câștigătorul, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, a fost desemnat inițial în data de 08.05.2018, după evaluarea celor 8 oferte depuse.Imediat după prezentarea ofertantului câștigător au fost depuse 5 contestații, care au fost însă respinse de instanță, ceea ce a demonstrat corectitudinea evaluării ofertelor de către CNAIR SA și a permis declanșarea procedurilor pentru semnarea contractului.Informații suplimentare:Acest sector face parte din centura Bucuresti Sud la standard de autostradă, proiect ce va asigura conexiunea cu rețeaua TEN-T, respectiv coridorul IV Pan European, între autostrăzile București – Pitești (A1) și București – Constanța (A2).Traseul lotului 2 al autostrăzii începe din apropierea liniei CF 902 București-Giurgiu (km 70+600), continuă între localitățile Sinești și Jilava unde intersectează DJ 401A (km 72+100), traversează râul Sabar (km 73+500), după care intersectează DN5 (km 74+900), unde a fost prevazut un nod rutier.Dupa intersecția cu DN5, traseul autostrăzii continuă pe direcția nord - est, ocolind pădurea Jilava, traversează CF București- Port 1 Decembrie și trece la nord de Darăști, unde intersectează DC101 (km 78+350).În continuare, traseul autostrăzii se desfășoară aproape paralel cu râul Sabar, pe cca. 2 km, trece la sud de Măgurele și Bragadiru, unde intersectează printr-un nod rutier DN6 (km 84+650).Pe acest lot vor fi construite 2 noduri rutiere, 15 pasaje și 2 poduri, iar elementele geometrice în plan ale traseului au fost proiectate pentru o viteză de 140 km/h.Noduri RutiereDN 5 Bucureşti – Giurgiu, la Km 74+900.DN 6 Bucureşti – Alexandria, la km 84+100.PoduriPod pe autostradă peste canal (Km 72+446.78), zona Fabrica de Cărămidă, va avea o lungime totală de 40,70.Pod pe autostrada peste râul Sabar (Km 73+518), va avea o lungime totală de 85,20 m.PasajePasaj pe autostrada peste CF Bucureşti - Giurgiu (Km 70+500), va avea o lungime totală de 163,50 m.Pasaj pe DJ 401A peste autostradă Km (72+073.63), va fi construit în zona Jilava-Sinesti și va avea o lungime totală de 78,25 m.Pasaj pe DE peste autostradă, peste canal (Km 73+446.91), va avea o lungime totală de 78,25 m.Pasaj pe bretea peste DN 5 (Km 0+401.85), pe relația București-Giurgiu și va avea o lungime totala de 60,20 m.Pasaj pe autostrada peste DN 5 Km (74+876.35), pe relația București-Giurgiu.Traversarea DN 5 pe partea stangă, sensul spre autostrada A2 Bucureşti - Constanța se va face prin intermediul unui pasaj superior cu lungimea totală de 280.00 m.Traversarea DN5 pe partea dreaptă, sensul spre autostrada A1 Bucureşti - Piteşti se va face prin intermediul unui pasaj superior cu lungimea totală de 247 m.Pasaj pe autostrada peste CF Bucureşti - Port 1 Decembrie (Km 76+861.43), va avea o lungime totală de 163,50 m.Pasaj pe DC 101 peste autostrada (Km 78+340.16) în zona localităților Alunișu-Darăști Ilfov, va avea o lungime totală de 78,25 m.Pasaj pe DE peste autostrada Km (79+240.66), care va avea o lungime totală de 78,25 m.Pasaj pe DC 19 peste autostrada Km (80+275.36), pe relația Măgurele-Dumitrana, va avea o lungime totală de 78,25 m.Pasaj pe DC 20 peste autostrada Km (83+002.50), relația Varteju-Cornetu, va avea lungimea totală de 78,25 m.Pasaj pe bretea peste DN 6 Km (0+508.45), pe relația București-AIexandria are lungimea totală de 80,30 m.Pasaj pe bretea peste autostradă ( Km 84+096.49), va avea lungimea totală de 78,25 m.Pasaj pe autostrada peste DN 6 (Km 84+535.27), pe realția București-Alexandria, va avea o lungime totală de 202,30 m.