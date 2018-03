CNAIR. Se circula in conditii de iarna in judetul Constanta. Drumarii actioneaza in permanenta (galerie foto)

DRDP Constanţa a patrulat şi a acţionat cu 98 autoutilaje si s-au raspandit 1071 tone sare , astfel:- SDN Constanta : 20 autoutilaje pe DN 2A, DN 22A, DN 22, DN 39, DN 22C, DN 3, DN 38, DN 3C ; s-au raspandit 197 tone sare;- Sectia Autostrazi : 7 autoutilaje pe autostrazile A2, A4 ; s-au raspandit 144 tone sare;- SDN Calarasi: 11 autoutilaje pe DN 3, DN 3A, DN 3B, DN 21, DN 31 si cu 19 autoutilaje pe A2 ; s-au raspandit 339 tone de sare ;- SDN Braila: 20 autoutilaje pe DN 2B, DN 22B, DN 21, DN 22, DN 23 ; s-au raspandit 155 tone sare.- SDN Slobozia : 8 autoutilaje pe DN 2A, DN 2C, DN 21, DN 21A; s-au raspandit 51 tone sare;- SDN Fetesti : se patruleaza cu 3 autoutilaje pe DN 3A,DN 3B ; s-au raspandit 31 tone sare;- SDN Tulcea se patruleaza cu 10 autoutilaje pe DN 22, DN 22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F ; s-au raspandit 154 tone sare.Carosabilul îna : DN-uri: umed; A A2 umed; A A4: umed;: DN 3: km 50 -110: zapada framantata sub 1 cm, km 110-127- umed, DN 3A, DN 31,DN 3B, DN 21 : umed, alternand cu zapada framantata sub 1 cm; A A2 (Lehliu-Drajna) : umed, alternand cu zapada framantata sub 1 cm; A A2 (Drajna-Cernavoda): umed;: Slobozia: umed, izolat zapada framantata 1-2 cm; Fetesti: umed;: DN 22B, DN 22, DN 23- umed, DN 2B: km 38-85- umed, km 85-103: umed, alternand cu zapada framantata sub 1 cm, km 103-125- umed, DN 21: km 1-10- umed, km 10-40- zapada framantata sub 1 cm, km 40-58- umed, alternand cu zapada framantata sub 1 cm;:partial umed, partial zapada framantata sub 1 cm.Circulația rutieră este deschisă pentru toate categoriile de autovehicule pe toate sectoarele de autostrăzi și drumuri naționale afectate de condițiile meteorologice din această perioadă.Conducătorii auto sunt sfătuiţi să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate.