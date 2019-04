CNSAS a decis reverificarea lui Augustin Lazar

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-a decis reverificarea procurorului general Augustin Lazar de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), in urma acuzatiilor ce i-au fost aduse in spatiul public, potrivit carora ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist. "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la Procurorul General al Romaniei domnul Augustin Lazar, Colegiul C.N.S.A.S., in sedinta de astazi, 04.04.2019, a decis reverificarea sa, pornind de la elementele noi, care au fost dezbatute in mass-media", se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS). LOVITURA pentru Augustin Lazar: Denunt penal pe ...