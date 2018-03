Coada calului ‒ planta ideala pentru slabire si remineralizare

Coada calului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta planta-medicament are multe beneficii pentru sanatate, printre care stimularea eliminarii de lichide, completand astfel o cura de slabire si diminuand senzatia de balonare. De asemenea, coada calului poate fi un remediu excelent pentru problemele pielii, ale unghiilor si ale parului. In acest articol va prezentam proprietatile plantei care pot fi de folos celor ce vor sa slabeasca sau au nevoie de un aport de minerale. Va oferim si cateva indicatii despre cum se poate consuma coada calului pentru a profita in modul cel mai eficient de beneficiile plantei. Veti descoperi cum si unde se gaseste aceasta minunata planta si veti afla ca puteti gasi coada calului foarte usor. Proprietatile plantei ...