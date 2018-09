Școala sau parada modei? Suma pe care au investit-o doi elevi, aflați in clasa a 12-a, in haine. “In total, peste…”

FOTO. Alerta in Iași. Umbla liber pe strada și este periculos. “Aveți grija cu acest individ! Agreseaza lumea cu cuțitul!” Reprezentantele sexului frumos din Iași au un motiv serios de îngrijorare. Asta deoarece, conform unui mesaj postat de o persoană pe Facebook, există un bărbat care obișnuiește să agreseze doamnele și domnișoarele. Persoana care susține acest lucru a postat și mai multe fotografii cu așa-zisul agresor, lângă care a scris și un mesaj. “Aveți grijă […] The post FOTO. Alertă în Iași. Umblă liber pe stradă și este periculos. “Aveți grijă cu acest individ! Agresează lumea cu cuțitul!” appeared first on Cancan.ro.

Previziunile ingrijoratoare ale lui Nostradamus pentru 2019 Nostradamus a fost un profet care a început să își scrie lucrările în 1555. Totuși, ceea ce scria nu erau simple povești, ci previziuni sumbre legate de viitorul omenirii, dar și de evenimentele majore care vor schimba cursul istoriei. Și pentru anul 2019, Nostradamus a făcut o serie de previziuni sumbre. Criza refugiaților sirieni – Criza […]

Audiere-surpriza la Parchetul General: fostul senator Daniel Savu, chemat la audieri Audiere-surpriză la Parchetul General: fostul senator Daniel Savu s-a prezentat marţi la Parchetul General, pentru a fi ...

Serena a ajuns tinta caricaturistilor – “Am desenat-o asa cum este” Un caricaturist australian este criticat dur pentru un desen în care a reprezentat-o pe Serena Williams, el fiind acuzat ...

Fiul judecatorilor din Craiova, care și-a ucis iubita intr-un accident, s-a intors la școala Matei Uncheaşu, adolescentul de 16 ani care a condus sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără permis, s-a întors, luni, la școală. Magistrații i-au permis să meargă la cursuri, dar va fi obligat să vină direct acasă pentru că este în arest la domiciliu. Iubita lui era cu doi ani mai mare şi învăţa la acelaşi […]

"Vreau asta o data pe saptamana!" A incercat sa inchiriere o garsoniera cu 400 lei, dar… Ce lecție a primit un tanar din Braila Un tânăr din Brăila, pe nume George, a încercat să facă rost de bani, dar și de ceva… distracție. Astfel că a postat un mesaj, prin care anunța că este gata să închirieze unei eleve o garsonieră, în schimbul a 400 lei pe lună. Camera arăta senzațional! "400 lei. Închiriez garsonieră pentru o elevă, lângă […]

Peste 140 de artisti cer boicotarea editiei din 2019 a concursului Eurovision din Israel Scriitorul canadian Yann Martel, regizorul finlandez Aki Kaurismäki, regizorul britanic Ken Loach şi cântăreţii britanici Brian Eno şi Roger Waters se numără printre cei peste 140 de artişti care au cerut boicotarea ediţiei din 2019 a concursului Eurovision, ce va fi organizată de Israel.

Catalin Botezatu dezvaluie motivul pentru care Bianca Dragușanu l-a lasat pe Victor Slav pentru Tristan Tate Bianca Drăgușanu a șocat pe toată lumea când a anunțat despărțirea de Victor Slav, mai ales că relația lor părea perfectă, niciunul dintre ei nu dădea nimic de bănuit că ceva "scârție". Mulți au condamnat-o pe blondină pentru această decizie, însă Cătălin Botezatu cunoaște adevăratul motiv. Ei bine, designerul susține că Bianca l-a lăsat pe […]

Dana Girbovan, presedinte UNJR: Inspectia Judiciara sa verifice cate din autosesizarile DNA pe magistrati s-au finalizat cu condamnari Preşedintele UNJR, Dana Gîrbovan, susţine că numărul mare de dosare penale cu magistraţi indică o problemă sistemică deosebit de gravă, precizând că Inspecţia Judiciară ar trebui să verifice câte din autorisesizările DNA în aceste cauze s-au finalizat cu condamnări.