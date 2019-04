Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei iși propune sa aduca in Romania 500 de milioane de euro dupa asocierea cu CNEEC din China

Asociația Română Pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) membră a Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), a semnat la data de 3 aprilie un acord de finanțare pentru proiecte smart city din România cu compania China Național Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC).

„Urmare a acordului semnat, care are o perioadă de implementare de 10 ani, China Național Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC), companie de stat cu o vastă activitate și rezultate de excepție atât la nivel național cât și la nivel internațional, va investi 500 de milioane de euro în proiectele tip smart city din România în domenii ale economiei cum ar fi energia, mediul și infrastructura, scopul principal fiind reprezentat de susținerea proiectelor CNMR/ARSCM pentru dezvoltarea comunităților creativ-inteligente din România”, se arată într-un mesaj al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României.

“Credem în potențialul de dezvoltare al României și avem toate resursele necesare pentru implementarea coerentă a acestor proiecte. Acordul de finanțare reprezintă o mare oportunitate pentru dezvoltarea Industriei Smart City în România și în perioada următoare vom iniția primele runde de discuții cu companiile și instituțiile interesate de accesarea fondurilor disponibile, în vederea localizării proiectelor pe care le vom finanța” a declarat Vicepreședintele CNMR și Președintele Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate, Eduard Dumitrașcu.

“Acest acord reprezintă încă un exemplu clar al forței pe care CNMR o are și a rezultatelor tangibile pentru cetățeni. Investirea în tehnologiile smart nu aduce cu sine doar modernizare, dezvoltare și confort comunităților și cetățenilor români ci generează și venituri la bugetele locale sau naționale prin economiile uriașe rezultate. Îl felicit pe Edi și pe colegii din ARSCM pentru această reușită și-i asigur în continuare de tot sprijinul meu pentru aducerea acestor resurse în economia românească, iar CNMR va fi în anii care urmează prin toate entitățile care o compun, principalul motor de promovare a investițiilor în tehnologiile inteligente” a declarat Președintele CNMR Alexandru Cumpănașu.