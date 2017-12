Cod galben de ceata in 15 judete pana la ora 14.00

Cincisprezece judeţe se află, marţi, până la ora 14.00, sub atenţionare cod galben de ceaţă emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie. În unele zone, sunt condiţii pentru formarea poleiului.

Astfel, sunt sub atenţionare cod galben de ceaţă judeţele Vrancea, Galaţi, Bacău, Constanţa şi Tulcea. Atenţionarea emisă de meteorologi este în vigoare până la ora 14.00, interval în care ceaţa determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Tot până la ora 14.00, sunt sub cod galben de ceaţă judeţele Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Alba, Braşov, Harghita, Sibiu, Covasna, Braşov şi Mureş. În aceste judeţe, izolat, sunt condiţii pentru formarea poleiului, confor news.ro.