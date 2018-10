Cod galben de ceata in judetele Constanta si Tulcea!

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting de vreme severă, tip Cod Galben, valabilă pentru judeţele Constanţa şi Tulcea.Potrivit sursei citate avertizarea este în vigoare, deocamdată, între orele 8:35 si 10.00, timp în care în zonele menţionate se vor semnala ceaţă, ce va determina vizibilitatea scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50m.Fenomenul se va restrânge treptat ca arie.Al doilea este valabil în judeţele Alba şi Constanţa, între orele 8:35 si 10:00.Se vor semnala : ceață care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m și izolat sub 50 m.