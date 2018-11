Cod GALBEN de ceata in Romania! Care sunt judetele afectate

Ceata 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis, duminica seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in zece judete din Transilvania si Moldova. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 23:00, in localitati din judetele Suceava, Bacau, Vrancea, Neamt, Iasi, Galati, Cluj, Bistrita-Nasaud, Alba si Mures se va semnala ceata densa, care va determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri. Vezi si: Prognoza meteo pentru luni, 12 noiembrie: Temperaturi scazute si ceata in Romania Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe ...