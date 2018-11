Cod galben de vant și ninsori. 11.000 de polițiști și pompieri in teren: ”Au fost prealertate comitetele locale pentru situații de urgența!”

Protest spontan al minerilor de la Lupeni. Care e motivul de nemulțumire Câteva zeci de mineri de la exploatarea Lupeni au protestat spontan marţi exprimându-şi nemulţumirea că nu sunt înscrişi pe listele de disponibilizări, conducerea Complexului Energetic Hunedoara (CEH) precizând că este vorba de Citește mai departe...

Comisia Europeana avertizeaza ca pesta porcina s-ar putea extinde in toata Romania. Vezi pe harta cat de grav este deja Pesta porcina africana (PPA), care afecteaza deja 17 judete, risca sa se extinda, in curand, in intreaga Romanie, se arata intr-un document al Comisiei Europene.

Autoritatile in ALERTA! Desfasurare de forte in asteptarea URGIEI albe Peste 11.000 de pompieri, poliţişti şi jandarmi vor fi pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei, în contextul atenţionării Cod galben de ninsori şi viscol emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Citește mai departe...

Un fotbalist roman, titular la Real Madrid in UEFA Youth League: "E o pacoste pentru adversari" Fundasul roman Alexandru Tirlea (18 ani) a fost titular la Real Madrid in partida castigata in deplasare pe terenul lui AS Roma, scor 6-1, in grupele UEFA Youth League, cunoscuta si sub denumirea de Liga Campionilor la tineret.

Cum influențeaza decepțiile in dragoste comportamentul de la shopping Decepțiile în relațiile amoroase se tratează adesea cu ajutorul terapiilor prin cumpărături. Citește mai departe...

Andronescu contrazice masurile luate in mandatele anterioare cu privire la școlile de meserii Ecaterina Andronescu revine la ideea BACALAUREATULUI DIFERENȚIAT: După ce a desființat școlile profesionale, ministrul E ...

Caz uluitor in fotbal! Medicul de pe ambulanța nu a vrut sa-l duca la spital pentru ca nu avea pașaportul la el: ”Nu moare!” Situație uluitoare în timpul meciului FC Voluntari – Viitorul, scor 1-2, după ce fotbalistul de origine franceză, Aissa Laidouni, s-a accidentat și a părăsit terenul. Trimis la ambulanță de medicul echipei pentru a ajunge la spital, fotbalistul a rămas însă la stadion. Medicul de pe Salvare i-a cerut un act de identitate. Aissa Laidouni s-a […] The post Caz uluitor în fotbal! Medicul de pe ambulanță nu a vrut să-l ducă la spital pentru că nu avea pașaportul la el: ”Nu moare!” appeared first on Cancan.ro.

Un lider sindical avertizeaza: Salariile din mediul privat sunt mici din cauza lipsei unui mediu concurențial matur EXCLUSIV Consiliul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat ieri că nu susţine creşterea salariului minim brut ...

Veste buna pentru Florin Salam! NASA a facut anunțul oficial. Legatura dintre manelist și trupa Goodbye to Gravity Oficialii de la NASA au trimis numele lui Florin Salam pe Marte cu sonda InSight. Nu, nu este o glumă, iar vestea s-a răspândit repede peste hotare, unde manelistul e foarte apreciat, iar în această seară a ajuns și în țara noastră. Numele de scenă al controversatului cântăreț apare printre cele 2,5 milioane de nume […] The post Veste bună pentru Florin Salam! NASA a făcut anunțul oficial. Legătura dintre manelist și trupa Goodbye to Gravity appeared first on Cancan.ro.