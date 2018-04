Cod galben de vreme rea la Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judetul Iasi se afla pana la ora 16.30 sub atentionare meteo Cod Galben de vreme rea. Pe raza intregului judet sunt asteptate intensificari ale vantului, a carui viteza va ajunge la 55-60 km/hm iar izolat chiar la 70 km/h. Maine, vremea va fi in general frumoasa, cu temperaturi cuprinse intre o minima de 10 grade Celsius si o maxima de 24 grade Celsius. In cea mai mare parte a timpului cerul va fi senin, vantul va sufla slab pana la moderat, iar umiditatea aerului va fi usor ridicata. Temperatura aerului va scadea usor spre mijlocul saptamanii. Astfel, miercuri, 18 aprilie, la Iasi se vor inregistra valori cuprinse intre o minima de 10 grade Celsius si o maxima de 19 grade Celsius. Dimineata se pot inregistra averse, sansele d ...