Petre Daea, vizita la Guvern: discuții cu Dancila despre criza pestei porcine SURSE Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a ajuns, luni, la Guvern, pentru a discuta cu premierul Viorica Dăncilă despre criza ...

Dan Andronic și Renate Weber ii cer demisia lui Darius Valcov Mai multe voci din spațiul public sau de pe scena politică îi cer demisia lui Darius Vâlcov după gestul acestuia de a publica pe Facebook fișa medicală a protestatarului #rezist Sandu Matei. Jurnalistul Dan Andronic a scris pe contul său de Facebook că „gestul lui Darius Vâlcov de a publica fișa med ...

Andreea Esca a petrecut ca o adolescenta pe plaja! Imagini savuroase cu prezentatoarea știrilor PRO TV! Andreea Esca a împlinit zilele trecute 46 de ani, dar nu vârsta din buletin e importantă, ci sufletul tânăr pe care ştirista demonstrează că îl are. Alături de o grămadă de invitaţi, prezentatoarea Pro Tv a petrecut sâmbătă la lăsarea întunericului, la malul mării, pe plaja Tuzla. Prezentatoarea știrilor Pro TV a închiriat totul pentru […] The post Andreea Esca a petrecut ca o adolescentă pe plajă! Imagini savuroase cu prezentatoarea știrilor PRO TV! appeared first on Cancan.ro.

Carmen Dan iese la rampa: cum raspunde acuzațiilor primarului Gabriela Firea Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunţat, luni, că în cursul acestei zile va trimite comisiilor de apărare din Parlam ...

Darius Valcov in centrul unui nou scandal dupa ce i-a publicat fișa medicala a protestatarului Sandu Matei Consilierul premierului, Darius Vâlcov, este protagonistul unui nou scandal provocat de publicarea unui document cu caracter confidențial. După ce a publicat protocolul secret dintre SRI şi PÎCCJ din 2016, Darius Vâlcov, revine cu un document cu caracter nepublic. El a postat pe pagina sa de Faceboo ...

A murit in Republica Dominicana, in condiții misterioase! Familia rupe tacerea! Andreea Celea a murit în condiții misterioase în Republica Dominicană. Conform surselor, ea ar fi căzut de la etajul patru al hotelului unde era cazată. Ulterior, mama fetei a dat o declarație din care reieșea că autoritățile consideră decesul un accident. Andreea Celea se cazase în aceeași după-amiază la hotel, împreună cu iubitul său, […] The post A murit în Republica Dominicană, în condiții misterioase! Familia rupe tăcerea! appeared first on Cancan.ro.

Accident grav in București! O femeie a fost lovita de o mașina dupa ce a traversat neregulamentar! Luni dimineata, pe Șoseaua Olteniției a avut loc un accident rutier, o femeie de aproximativ 70 ani fiind lovită de o mașină. Femeia a fost ranita grav, fiind inconstienta. Victima a fost transportata la Spitalul Bagdasar.(CITEȘTE ȘI: UN OM AL STRĂZII, BĂTUT CU BESTIALITATE DE ANGAJAȚII UNEI FIRME DE PAZĂ! BĂRBATUL A INTRAT ÎN COMĂ!) Poliţiştii […] The post Accident grav în București! O femeie a fost lovită de o mașină după ce a traversat neregulamentar! appeared first on Cancan.ro.

Indicele ROBOR la 3 și 6 luni stagneaza, la 9 și 12 luni crește ușor Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a stagnat luni la valoarea de vineri, 3,22%, informează Banca Naţională a României (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare lei cu dobândă variabilă, a înregistrat și el o […] The post Indicele ROBOR la 3 și 6 luni stagnează, la 9 și 12 luni crește ușor appeared first on Cancan.ro.

Lider ALDE cere demisia sau "demiterea" lui Darius Valcov. "Sunt gesturi politice obligatorii" Europarlamentarul ALDE Renate Weber a catalogat gestul lui Darius Vâlcov de a publica fişa medicală a unui protestatar ca fiind unul ”mizerabil din punct de vedere moral şi un act ilegal” şi a afirmat că ”demisia, demiterea lui Darius Vâlcov sunt gesturi politice obligatorii”.