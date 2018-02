Cod portocaliu de ger. Efectivele de pompieri voluntari din Raducaneni sunt pregatite pentru interventii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sub directa coordonare a primarului comunei, Viorel Ilie, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Raducaneni, structura specializata in scopul apararii vietii, avutului public impotriva incendiilor si a altor calamitati, in sectorul de competenta, a intervenit in anul 2017 la un numar de 38 de situatii de urgenta (incendii de vegetatie, incendii la gospodarii ale populatiei, accidente rutiere, incendii de furaje). Avand in vedere avertizarea meteorologica - COD PORTOCALIU emisa de catre Administratia Nationala de Meteorologie pentru intervalul 26 februarie 2018 – 1 martie 2018, ce vizeaza ger persistent, rafale de vant si ninsori, personalul SVSU Raducaneni a intreprins toate masurile ca utilajele si ec ...