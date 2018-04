Cod portocaliu de inundatii in mai multe judete din sud si est

Inundatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hidrologii au actualizat vineri avertizarile de cod galben si portocaliu de inudatii vizand sectorul romanesc al Dunarii si au ridicat avertizarea hidrologica pe partea in aval de Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier – Calafat. Va fi, insa, cod galben de inundatii pana la sfarsitul lunii in zece judete, iar in cinci judete va fi cod portocaliu. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), a fost ridicata avertizarea de inundatii de pe sectorul romanesc al Dunarii, aval de Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier – Calafat. Va fi insa cod portocaliu pana in 17 aprilie, ora 16.00, pe Dunare, pe sectorul aval Cernavoda – amonte Braila (judetele Constanta, ...