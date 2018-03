Cod portocaliu de polei si ninsori in jumatate de tara, cod galben de ger in restul teritoriului

Cod portocaliu si galben google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu scapam prea usor de ger si nici de ninsoare. Avertizarea cod portocaliu de ger ramane valabila pana maine, pentru mai bine de jumatate de tara. Iar restul judetelor sunt sub o atentionare cod galben de frig. De joi noapte pana duminica, este cod portocaliu de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate si vant intens in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii mai restranse in restul teritoriului. Cod portocaliu de ninsori si polei Meteorologii au emis cod portocaliu de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, intensificari ale vantului, pentru intervalul 1 martie, ora 23.00 – 4 martie, ora 10.00. Temporar, vor fi ...