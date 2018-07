Cod Rosu! Armata romana intervine in Grecia

C 27 J Spartan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incendiu Grecia 2018. Ministerul Apararii Nationale a declarat stare de urgenta in Grecia. Romania intervine brutal in infernul din Sud, trimitand avioanele speciale pentru stingerea incendiilor. Aeronavele Fortelor Aeriene Romane si cei aproximativ 20 de militari - membri ai echipajelor si personal auxiliar - au decolat spre Grecia astazi, 25 iulie, in jurul orei 10.00, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Doliu national in Grecia! Sute de oameni au murit sau au fost raniti in urma celui mai mare incendiu din istorie! Imagini apocaliptice Aeronava C-27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor, precum si aeronava C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, sunt puse la ...