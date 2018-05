Cod rutier 2018. Noi modificari in codul rutier aduc amenzi uriase din 20 mai

Cod rutier 2018. Noua prevedere din codul rutier, care va fi valabila din 20 mai, face problematica achizitionarea unei masini la mana a doua, iar nerespectarea acesteia va fi sanctionata drastic.

Potrivit evz.ro, atunci cand cineva isi va cumpara o masina rulata, persoana respectiva va fi obligata, potrivit noii legi, sa anunte tranzactia in termen de 90 de zile de la data dobandirii vehicului. Neanuntarea in timp util cu privire la tranzactie va atrage o amenda consistenta, de pana la 2.900 de lei. In plus, potrivit B1 TV, inmatricularea vehiculului va fi suspendata.

In cazul incalcarii noii legi, survine intai suspendarea inmatricularii. La randul ei, circulatia pe drumurile publice cu masini a caror inmatriculare a fost suspendata, va fi interzisa si deci, vor fi date amenzi daca persoane respectiva este prinsa de politistii rutieri.

„Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de raspundere civila auto pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, a celor pentru care a intervenit suspendarea inmatricularii, precum si a vehiculelor inregistrate al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat ori este anulata", prevede Ordonanta Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.