Codrin Stefanescu a dezvaluit strategia PSD pentru castigarea alegerilor europarlamentare: ''De sus si pana jos, pana la activistul de partid din zona rurala'' 

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat, marti, ca la mitingurile pe care PSD le va organiza in teritoriu vor participa candidatii la alegerile europarlamentare, dar si ministrii Cabinetului Dancila. Precizarile au fost facute inaintea uneia dintre reuniunile pe care conducerea centrala a PSD le are in aceasta perioada cu reprezentantii organizatiilor judetene, pe tema campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Stefanescu a declarat ca este posibil sa fie organizat un miting si in Capitala. "Probabil ca da (va fi un miting in Capitala, n.r.). In orice caz, la aceste mitinguri din teritoriu vor participa si cei de pe lista de candidati la europarlamentar ...