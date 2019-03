Codrin Stefanescu anunta mitinguri in toata tara

Codrin Stefanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat astazi, la depunerea listei pentru alegerile europarlamentare, la Biroul Electoral Central (BEC), ca in urmatoarea perioada vor avea loc mitinguri in toata tara, pana in ziua alegerilor. Codrin Stefanescu: Suntem gata pentru europarlamentare "Am strans 1.350.000 semnaturi. Am fost foarte bine primiti in teritoriu, daca am fi continuat inca o saptamana, depaseam 2 milioane semnaturi. De azi pornim in campanie, dupa masa avem prima intalnire a cu sindicatele care sunt alaturi de PSD, urmeaza campania de mitinguri in toata tara, vom fi prezenti printre oameni non-stop, de acum pana in ziua alegerilor", a declarat Codrin Stefanescu. ...