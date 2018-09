Codrin Stefanescu, despre acuzatiile Gabrielei Firea: "Nimeni din PSD nu vrea o fisura in acest moment"

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca atacul Gabrielei Firea nu are sustinere in interiorul partidului. „Gabriela Firea stie ca atunci cand a fost nominalizata pentru Primaria Capitalei a fost putin cam impusa aceasta nominalizare. Am avut colegi care aveau indoieli, unii colegi i-au reprosat lui Dragnea ca insista cu aceasta nominalizare, iar Dragnea a spus ca daca Gabriela Firea nu castiga isi pune demisia pe masa. Am fost mai multi atunci cu demisiile pe masa. Am fost in fiecare cartier si i-am spulberat pe toti”, a spus Codrin Stefanescu, miercuri, la Antena 3. „Ducem o lupta fabulos de grea cu ramasitele statului paralel, vrem sa treaca legile Justi ...