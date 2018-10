Codrin Stefanescu, despre cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu va semna revocarea lui Augustin Lazar: "

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu a declarat, in aceasta seara, la Antena 3, ca exista deja doua variante pe care PSD le are in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu va semna revocarea lui Augustin Lazar. ”Legat de revocare, ii reamintim ca este obligat, ca asa a zis Curtea Constitutionala. Vrea, nu vrea, trebuie sa semneze. Nu vrea, inseamna ca incalca a nu stiu cata oara Constitutia si avem o problema in sensul asta. Asta e dreptul ministrului Justitiei, sa faca o evaluare. A facut o evaluare mai tarziu cu 30 de zile fata de ce ne asteptam”, a declarat secretarul general adjunct al PSD. Vezi si: Daniel Dragomir face misto de Augustin Lazar: Plange? "Daca are indrazneala sa fac ...