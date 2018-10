Codrin Stefanescu, despre inghetarea salariilor: "Noi doar le marim si salariile si pensiile"

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu a explicat pe cine vizeaza documentul in care se vorbeste despre inghetarea pensiilor si care este graficul asumat de Guvern. Codrin Stefanescu a anuntat ce se va intampla cu salariile dupa ce a aparut documentul prezentat de Florin Citu prin care se arata ca veniturile ar putea ingheta in 2019. Secretarul general adjunct al PSD a explicat la o emisiune TV, cu putin timp in urma, ca romanii nu au de ce sa isi faca griji pentru ca programul de guvernare nu prevede nicio micsorare sau scadere a salariilor sau a pensiilor. "Noi avem niste grafice" "PSD a anuntat ca va creste salariille pana in 2021, ca si pensiile, dupa o grila. Nimeni nu vorbit de inghetarea salariil ...