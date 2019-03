Codrin Stefanescu, despre participarea lui Liviu Dragnea la sedinta CEx: "A zis cu dureri, fara dureri este musai sa participe"

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat ca Liviu Dragnea in pofida durerilor "atroce", va participa la sedinta de luni a Comitetului Executiv National al partidului. Codrin Stefanescu a mai spus ca liderul PSD a fost spitalizat sambata seara si a mai facut si duminica dimineata infiltratii. "Nu stiu sa va spun exact, pentru ca nu sunt medic, dar in orice caz, ceea ce a facut inainte face si azi, ca maine sa stea pe picioare la aceasta sedinta. Dar va spun ca nu este foarte ok si, cu siguranta, va trebui sa asculte de sfatul medicilor si sa se opereze in luna iunie. (...) A zis cu dureri, fara dureri este musai sa participe, pentru ca va si conduce sedinta Comitetu ...