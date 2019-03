Codrin Stefanescu, detalii de la nunta Olgutei Vasilescu

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD Codrin Stefanescu a declarat ca nu crede ca Olguta Vasilescu va fi o mireasa care se va lasa furata, referindu-se la petrecerea nuntii lui Claudiu Manda si Lia Olguta Vasilescu care va avea loc sambata in comuna Isalnita, judetul Dolj. „Sunt unul dintre invitatii colegilor nostri. Sper ca la ora 14.00 sa plec si eu spre Craiova. Nu vine nimeni singur, toti mergem perechi. Nu, e mult prea mic (baiatul - n.r.). In primul rand o sa duc un buchet mare de flori pentru mireasa si o sa le fac un cadou pentru casa noua. Ma leaga peste 23 de ani de prietenie de Olguta si Cladiu. Suntem in pregatiri. Am anulat in acest week-end toate intalnirile teritoriale. Am amanat sedintele ...