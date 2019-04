Codrin Stefanescu, DEZVALUIRI dupa operatia lui Iliescu: Este foarte activ!

Ion Iliescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a facut declaratii de ultima ora despre starea de sanatate a fostului presedinte al Romaniei si al PSD, Ion Iliescu. Stefanescu sustine ca inca nu a discutat cu fostul presedinte, insa ca ultima discutie telefonica ar fi avut loc in weekend. Ultima ora: Ion Iliescu a iesit din operatie! I-a fost scos lichid din pericard "Evident ca suntem ingrijorati de presedintele Iliescu. E parintele fondator al partidului, am aflat de la medici ieri ca totul a decurs bine si nu sunt probleme. Se anticipa sa fie totul bine, acolo la C.C. Iliescu sunt specialisti. Asteptam vesti mai noi in jurul orei 14. Nu l-am vazut de cand a fost operat, nici nu am reusit sa ...